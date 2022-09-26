В Вологодской администрации появилось управление по работе с молодежью

В администрации Вологды появилось новое подразделение - управление по молодежной политике. 10-лет исполнилось молодежному центру «ГОР.СОМ35».

Мэр города Сергей Воропанов поздравил победителей премии «Вологда для молодежи» и объявил о создании нового Управления молодежной политики в Администрации города. "Теперь все важные вопросы, проекты будут реализовываться под моим контролем. Все это мы делаем, чтобы молодежь поняла, что здесь их любят и ждут", — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Новое Управление возглавит Яна Филиппова, ранее руководившая молодежным центром, а «ГОР.СОМ35» продолжит свою деятельность с новым руководителем.