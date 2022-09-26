В 21 школе Вологодчины стартовали курсы предпринимательства для учащихся

В 21 школе стартовали курсы предпринимательства. В программе «Молодой предприниматель 1.0» поучаствуют больше 600 школьников от 14 до 16 лет.

Во время обучения школьники узнают о финансовой грамотности, современных тенденциях экономики, трендах предпринимательской деятельности, управлении командой. Спикерами выступят предприниматели Вологодской области.

Курсы продлятся до 15 ноября. Школьников научат юридическим основам бизнеса, бизнес-планированию и составлению сметы, расскажут об особенностях производства, сельского хозяйства и IT-сферы. Участники программы пройдут мотивационные занятия по развитию личностных качеств.

Курс проводится в 21 образовательной организации в Бабаевском, Верховажском, Вологодском, Великоустюгском, Сокольском районах, в Вологде и Череповце», — рассказал и.о. председателя областного правительства Эдуард Зайнак.

По итогам программы школьники разработают предпринимательские проекты, сообщает пресс-служба областного правительства. Защита пройдет с участием педагогов программы и экспертов в сфере бизнеса.

Авторы лучших проектов примут участие в профильной смене «Молодой предприниматель 1.0» в детском центре «Лесная сказка».