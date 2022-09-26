В Вологде в больничном городке из окна 11 этажа выпал пациент

Реанимационные действия результата не дали.

В Вологодской областной больнице из окна 11 этажа выпал 23-летний мужчина. Он погиб. Несчастный случай произошел ранним утром в воскресенье, 25 сентября утром. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области. Звонок в дежурную часть поступил сегодня в 07:44, следственными органами устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1999 года рождения.

Как стало известно, у мужчина - было серьезное заболевание головного мозга, он лечился в нейрохирургическом отделении.