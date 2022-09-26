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Происшествия26 сентября 2022 6:28

В Вологде в больничном городке из окна 11 этажа выпал пациент

23-летний мужчина погиб на месте
Иван Чухнин
Реанимационные действия результата не дали.

Реанимационные действия результата не дали.

В Вологодской областной больнице из окна 11 этажа выпал 23-летний мужчина. Он погиб. Несчастный случай произошел ранним утром в воскресенье, 25 сентября утром. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области. Звонок в дежурную часть поступил сегодня в 07:44, следственными органами устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1999 года рождения.

Как стало известно, у мужчина - было серьезное заболевание головного мозга, он лечился в нейрохирургическом отделении.