В Череповце проводили мобилизованных и офицеров, и солдат

Стоп-кадр ТВ35.ru

25 сентября со сборного пункта в Череповце отправили призванных на воинскую службу в рамках частичной мобилизации.

По сообщению военкома по Череповцу и Череповецкому району Артема Вихарева, первая отправка у нас была 24 сентября - отправляли офицеров, состоящих в запасе. 25 отправляли мобилизованных запасников, в том числе солдат, сержантов, прапорщиков. И это продлится до конца следующей недели.

"В категорию призывников попадают граждане, пребывающие в запасе, 1 категории, по состоянию здоровья категории А и Б. По навыкам нам необходимы строго определенные воинские учетные специальности, солдаты, сержанты до 35 лет, офицеры до 45 лет. Но в случае, если гражданин более старшего возраста, пребывающий в запасе, является специалистом в области, которая необходима сейчас, может быть призван и он», -сообщил военком журналистам 35ТВ.

Напомним, от Вологодской области должно быть призвано около 2,5 тысячи человек. По заверениям официальных лиц, сначала все они пройдут обучение и подготовку.