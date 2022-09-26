На помощь малоимущим вологжанам выделят 80 млн рублей

Вологодская область получит 80 миллионов рублей на социальные контракты. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Суммы, которые могут получить вологжане, увеличены с 1 июля. На развитие предпринимательства жители региона могут получить до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч. Средства даются, чтобы помочь полностью преодолеть сложную жизненную ситуацию.

«Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства", — напомнила замгубернатора Лариса Каманина. —

Вопросами заключения социального контракта занимается комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Такая практика на Вологодчине применяется на протяжении девяти лет. За весь период им воспользовались почти 30 тысяч человек, столько с начала 2022 года заключено 1354 договора, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.