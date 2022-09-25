Доверчивый череповчанин получил звонок с сайта Госуслуг и лишился накоплений

48-летний житель Череповца ответил на телефонный звонок и лишился денег.

Звонивший с незнакомого номера представился сотрудником Госуслуг. Он предупредил, что счетами череповчанина происходят незаконные операции.

В ходе разговора мошенник сумел выведать личные данные, а также коды из смс. В результате со счетов пострадавшего исчезли деньги - 282 тысячи рублей.

Кстати, это излюбленный ход мошенников - заставлять волноваться людей из-за своих счетов. В результате люди паникуют и надеются на помощь собеседника. Однако доверие их бывает обмануто.

Обычно звонившиеся представляются работниками банка. На сей раз звонили якобы с сайта Госуслуг, откуда звонки явно не предусмотрены. Но взволнованные абоненты об этом в большинстве случаев не помнят.

По всем случаям полицейские возбуждают уголовные дела, ведут. Однако вологжан при таких звонках просят не верить звонкам с незнакомых номеров. Следует самим перезвонить в банк по телефону, указанному на карте.