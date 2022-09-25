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Общество25 сентября 2022 10:34

В Череповце две женщины из Владимирской области забрали у пенсионера 1,5 млн рублей

Их задержали
Иван Чухнин

Две воровки из Владимирской области напали на простачка: зашли в квартиру и обокрали пенсионера. Женщины подозреваются в том, что 12 августа 2022 года путем свободного доступа тайно похитили из квартиры в Череповце мужчины 1936 года рождения его 1 500 000 рублей. 21 и 22 сентября подозреваемые были задержаны.

Обоим правонарушительницам теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что 38-летняя подозреваемая ранее судима и имеет не погашенную судимость.

Суд постановил избрать подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 октября 2022 года.