В Череповце подвели итоги стрит-арт фестиваля «Верещагин-ФЭСТ»

В городе металлургов в воскресенье закончился стрит-арт фестиваль «Верещагин-ФЭСТ». Художники из Череповца, Москвы и Санкт-Петербурга представили три раскрашенные буквы «В» — инициалы великого художника Василия Васильевича Верещагина, который был родом из Череповца. Эти арт-объекты установят в училище искусств и музеях города.

Фестиваль посетила легендарная группа художников "Митьки": «Мы в Череповце находимся пять дней. На фестивале очень здорово, жизнь бьет ключом. Несмотря на плохую погоду, мы готовы творить, вдохновлены и счастливы. Для творческих людей полезно менять города».

Фестиваль закрыли выступлением барабанщиц училища искусств и курсантов военного университета, а на каменном доме Верещагиных показали мультимедийное шоу с помощью проекторов. Закрытие посетили больше тысячи череповчан.