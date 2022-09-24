В Вологде устроили патриотический фестиваль

В Вологде 24 сентября на площади Революции прошел фестиваль в честь военнослужащих, защищающих безопасность России, а также жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

На фестивале выступили певцы и творческие коллективы. 200 юных патриотов получили удостоверения и знаки юнармейца. Вологжане также пришли поддержать референдум, проводимый в ДНР, ЛНР и освобожденных Запорожской и Херсонской областях.

Фестиваль прошел по инициативе Вологодского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Организатором выступила Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды при поддержке Администрации города Вологды. Чиновники отчитались о 5 тысячах зрителей.

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