Ковидных жителей Череповца проконсультируют по телефону

В Череповце заработал консультативный диагностический центр. Череповчане смогут получить телемедицинскую консультанцию после очного обращения в поликлинику с ОРВИ или COVID-19. Об этом сообщил начальник областного депздрава Алексей Плотников:

«Задача консультативного диагностического центра — мониторинг состояния пациентов и контроль за их лечением. Определять категорию пациентов для дистанционного наблюдения будет лечащий врач при первичном обращении за медпомощью. Специалисты центра будут следить за состоянием пациента, связываясь с ним по телефону или через телемедицинскую систему, корректировать назначенное лечение, при наличии показаний — направлять мобильную бригаду для осмотра пациента на дому. При выздоровлении врач центра сможет закрыть больничный без посещения пациентом поликлиники»

Записаться можно на сайте telemed.cifromed35.ru или через мобильное приложение «Телемедицина Вологодской области». Кроме того, работают колл-центры по телефону 122.