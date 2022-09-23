Питерские "Митьки" расписали череповецкую трубу

В Череповце на 23-метровой трубе появилась работа легендарной группы художников из Санкт-Петербурга "Митьки". Арт-объект рожден благодаря фестивалю уличного искусства «Верещагин-ФЭСТ». Творцы изобразили площадь Металлургов, шагающих пионеров, памятник Василию Верещагина, юного Александра Башлачёва и Виктора Цоя.

Основатель группы Дмитрий Шагин пояснил: «Мы расписывали несколько автобусов, троллейбусов, пивных ларьков, лестницы в детских домах, но в школе и на улице работаем впервые, первый раз расписывали такую длинную трубу. В итоге на месте тира получился веселый арт-объект. Здесь река Шексна, где сидит еще совсем юный Саша и пишет свои стихи, он смотрит на портовые краны, мост. Шексна потихоньку перетекает в Неву, потом его встречают „Митьки“. Дальше — уроженка Череповца, первая женщина-водолаз Нина Соколова, Виктор Цой и котельная „Камчатка“. Затем фестиваль, где я первый раз увидел выступление Саши Башлачёва. Он уникальный певец!».