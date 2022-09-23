Автомобилист в Вологде въехал в заброшенный ларек, мужчина мертв

Автомобиль врезался в ларек. Фото УМВД области.

65-летний автомобилист погиб за рулем. По каким-то причинам он не справился с управлением или скончался за рулем и машина потеряла управление..

Об этом сообщили в чате автомобилистов Вологды.

Как пояснили в областном УМВД, 23 сентября около 8:30 на Окружном шоссе у дома № 23 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 64-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не справился с управлением и совершил съезд на обочину, после чего машина въехала в заброшенный ларек.

Водитель автомобиля обнаружен мертвым. Все обстоятельства гибели уточняются.