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Общество23 сентября 2022 7:57

На очистку русла реки Вологды потратят 85 миллионов рублей

Глубже станет участок длиной 1,2 километра
Иван Чухнин
Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

85 млн рублей потратят из федерального бюджета по нацпроекту «Экология» на очистку реки Вологда. Это первая река в области, которая вошла в проект «Сохранение уникальных водных объектов».Об том сообщает мэр города Сергей Воропанов. Работы по очистке пройдут на участке от места впадения реки Шограш до улицы Баранковской. На участке более 1,2 км нужно убрать многолетние донные отложения и растительность. Проект рассчитан на 2,5 года. Основной этап расчистки пройдет в 2023 году после нерестового периода. Ожидается,что для жителей этого района будет ощутимый эффект от проведения работ – уменьшение риска подтопления в паводковый период.