В Соколе приятель зверски зарезал бомжа

В Соколе обнаружили зарезанным бомжа. Возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан его знакомый.

Утром 22 сентября 2022 года на скамейке у одного из домов на ул. Орешкова было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Он постоянно пребывал в городе, но не имел определенного места жительства. На теле погибшего были обнаружены множественные колото-резаные раны.

В кратчайший срок в ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность к преступлению 33-летнего местного жителя, с которым потерпевший употреблял спиртное с позднего вечера 21 сентября. Фигурант был задержан следователем в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого.

По версии следствия, именно подозреваемый причинил смертельные повреждения потерпевшему в ночь на 22 сентября в ходе возникшей ссоры, после чего покинул место происшествия и скрылся у себя дома.

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.