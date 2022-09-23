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Общество23 сентября 2022 7:42

Впервые за полвека в Матурино появится тротуар

Испокон веков местные жители ходили по тропинкам
Иван Чухнин

В Матурино появится тротуар. Об этом сообщил на странице ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов. Градоначальник уточнил, что тротуара на Матуринской не было 45 лет. Раньше его, впрочем, тоже не было: в деревне Матурино, которая стала частью города, пешеходные дорожки не существовали. Испокон веков местные жители ходили по тропинкам.

Сейчас это будет основательное сооружение из бетона и асфальта, шириной два метра на участке от улицы Совхозной до Рыбинской.

Также мэр пообещал сделать на Рыбинской новый пешеходный переход. Рабочие уже заложили основание будущей дорожки, потом заасфальтируют тротуар. Работы закончатся в октябре.