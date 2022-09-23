Двух волков застрелили под Великим Устюгом

В Великоустюгском районе добыли двух волков. Они наводили страх на деревни. Сообщения о выходе хищников к населенным пунктам Пеганово и Усть-Алексеево начали поступать еще с начала сентября. Жители видели волков возле домов, жертвами их становились собаки. В итоге были созданы бригады охотников, они патрулировали территории вблизи деревень в вечернее и ночное время, устанавливали самоловы. В результате одного хищника отстрелили 18 сентября близ села Усть-Алексеево, двоим удалось скрыться. Но в ночь на 22 сентября в урочище Конечное Арденгского сельского совета Великоустюгского района еще одним охотником также был добыт матерый волк. Об этом сообщает облоходепартамент Вологодской области. «Я благодарю всех охотников, кто принимает участие в мероприятиях по выслеживанию и добыче волков. Особую благодарность за активное участие в этих мероприятиях выражаю в адрес Александра Холопова, Сергея Амосова, Руслана Амосова», - поблагодарил специалистов начальник облохотдепартамента Олег Кислицын.

Отметим, что работы по снижению численности волков в регионе проводятся на постоянной основе. С начала года добыто 163 хищника.