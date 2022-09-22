В Вологде начинает работы новый главный архитектор

Денис Поздняков - новый главный архитектор Вологды.

С понедельника в Вологде будет работать новый главный архитектор. Об этом сообщил мэр города ВКонтакте. Им станет Денис Поздняков. Денис Иванович, сын бывшего замгубернатора Ивана Анатольевича Позднякова - архитектор, проработал в этой сфере более 25 лет, был главным архитектором Шекснинского района и Череповца.

В отборе кандидатов принимали участие эксперты федерального уровня - президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, главный архитектор Калуги, Первый вице-президент Союза московских архитекторов Алексей Комов, со-основатель и партнёр «Проектной группы 8», член экспертного совета Минстроя РФ Надежда Снегирева. Однако, и без экспертов ясно - в команду пришел творческий и неравнодушный человек, с опытом и вкусом. Градозащитники надеются, что древний город будет не только строиться, но и сохранять "лица необщее выражение".