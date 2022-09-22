Состав комитетов Вологодской городской Думы изменился

Дмитрий Швецов - новый депутат, избранный на дополнительных выборах по 17-му округу.

Состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы изменен. Вопрос рассматривался на сессии городского парламента, которая прошла 22 сентября в областном центре.

Так, депутат Дмитрий Швецов, избранный на дополнительных выборах по 17-му округу, будет работать в составе комитета по городской инфраструктуре.

Евгений Абрамов, который в 6 и 7 созыве работал в составе комитета по городской инфраструктуре, переходит в комитет по бюджету и налогам.

Парламентарии поддержали изменения единогласно.