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Общество22 сентября 2022 13:01

Состав комитетов Вологодской городской Думы изменился

Дмитрий Швецов вошел в состав комитета по городской инфраструктуре
Иван Чухнин
Дмитрий Швецов - новый депутат, избранный на дополнительных выборах по 17-му округу.

Дмитрий Швецов - новый депутат, избранный на дополнительных выборах по 17-му округу.

Состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы изменен. Вопрос рассматривался на сессии городского парламента, которая прошла 22 сентября в областном центре.

Так, депутат Дмитрий Швецов, избранный на дополнительных выборах по 17-му округу, будет работать в составе комитета по городской инфраструктуре.

Евгений Абрамов, который в 6 и 7 созыве работал в составе комитета по городской инфраструктуре, переходит в комитет по бюджету и налогам.

Парламентарии поддержали изменения единогласно.