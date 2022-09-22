Депутаты продлили выплаты компенсаций медработникам Вологды за аренду жилья на 2023 год

Депутаты проявили единодушие.

В Вологде выплаты компенсаций медработникам за аренду жилья продлят на 2023 год. Инициативу депутатского объединения «Единой России» поддержали на сессии Вологодской городской Думы.

Напомним, что компенсация аренды жилья составляет 75 % от платы за съемную квартиру, но не более 9 тысяч рублей в месяц. Такая мера социальной поддержки была установлена в 2013 году. Таким образом власти решают проблему дефицита кадров в отрасли. Это одна из мер поддержки для молодых медработников учреждений здравоохранения города.