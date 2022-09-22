Городские депутаты внесли изменения в бюджет Вологды

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В Вологде прошла сессия городской Думы. Отчет об исполнении бюджета Вологды за первое полугодие 2022 года рассмотрели парламентарии

Доходы составили почти 5,6 млрд рублей, расходы - почти 5,5 млрд. Что касается отраслевого распределения доходов, то социальная сфера по-прежнему в приоритете. Практически на 50% исполнены обязательства по развитию культуры и спорта, образования, социальной поддержке граждан.

Депутаты внесли изменения в бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024. Из городского бюджеты были выделены средства на установку видеонаблюдения на Затоновском берегу - 1,9 млн рублей, 1,5 млн - на обеспечение охраны в парке Победы и в Кремлевском саду. 7,2 млн рублей будет направлено на приобретение помещения для участкового пункта полиции в районе Охмыльцево.

Парламентарии ознакомились с отчетом УМВД России по городу Вологде о состоянии правопорядка в первом полугодии. В целом, обстановка в городе остается стабильной. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, наблюдается снижение числа дистанционных краж больше чем на треть (39,9%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, также меньше угонов авто и поджогов.

Межрайонная ИФНС отчиталась о поступлении налогов за первое полугодие. Всего в городской бюджет поступило свыше 1,5 млрд доходов, администрируемых ФНС России. Основным источником налоговых доходов для городского бюджета по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, это 62% от общих поступлений. За первые шесть месяцев вологжане заплатили в казну 928 млн рублей.

Также принято решение об объединении детских садов № 91 «Росинка» и №60 «Родничок», что находятся в Молочном. Речь идет о юридическом объединении этих образовательных учреждений. Это повлечет за собой оптимизацию расходов.

Также парламентарии придали официальный статус общественному пространству вблизи стадиона Динамо, включив его в территорию Пушкинского бульвара - так будет обеспечены содержание и уход за зелеными насаждениями.