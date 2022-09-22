Череповчанин жил на деньги с чужой карты и его поймали

В Череповце нетрезвый житель потратил больше 9 тысяч рублей с банковской карты своей подруги. Они выпивали вместе, но потом он пошел на кражу. Об инциденте рассказали в региональном УМВД.

45-летняя женщина выпивала с мужчиной. Когда алкоголь кончался, женщина выступила спонсором - отправила собутыльника за добавкой, отдав ему банковскую карту. 36-летний мужчина сделал покупки, но карту не вернул. На деньги женщины он продолжил приобретать продукты и выпивку уже для собственного удовольствия.

Мужчину задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 6 лет колонии с выплатой крупного штрафа.