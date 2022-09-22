В Вологодской области введен масочный режим в социальных и медучреждениях

В Вологодской области обязательны маски при посещении социальных и медицинских учреждений. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболело более 400 человек. Такая информация прозвучала на проведенном Эдуардом Зайнаком заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

В регионе появилось 345 коек для больных инфекцией, 298 человек были госпитализированы. То есть занятость коечного фонда составляет 86,4 процентов. С учетом роста заболеваемости, принято решение ввести масочный режим для посещающих социальные и медицинские учреждения.

По словам специалистов, заболевание особенно опасно для детей до 1 года и лиц старше 60 лет. Также в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.