Сергей Воропанов распространил ответы на вопросы о частичной мобилизации

Мэр Вологды Сергей Воропанов со ссылкой на телеграм-канал "Война с фейками. Аналитика" распространяет ответы на самые важные вопросы.

— Кого могут призвать?

-Из 25 миллионов резервистов будут мобилизованы 300 тысяч резервистов (менее 1%) Речь идет о гражданах, ранее отслуживших в армии, имеющих военно-учетную специальность, нужную для ВС РФ, и боевой опыт.

— Кого не мобилизуют?

Студентов, тех, кто проходит срочную службу в армии, людей, не имеющих боевого опыта, а также граждан с категорией здоровья «ограничено годен».

— Что с выпускниками военных кафедр?

Частичная мобилизация касается тех, кто служил, а выпускники военных кафедр вузов к таким не приравниваются.

— Что делать, если вам звонят и требуют явиться в военкомат?

Повестки вручают только в руки. Не отвечайте на подобные звонки. Вам могут звонить не только мошенники, но и украинские пропагандисты, распространяя ложную информацию от лица официальных властей или органов.

— Что с повестками через «Госуслуги»?

Минцифры официально заявили, что не будут рассылать электронные повестки через «Госуслуги». Будьте осторожнее и не отвечайте на подобные письма.

— На что еще стоит обратить внимание?

Повестки также не могут вручить на улице, на вокзале, в метро и торговых центрах. Подобные сообщения распространяют украинские пропагандисты с целью посеять панику среди россиян.

— Какие льготы будут у мобилизованных?

Мобилизованные граждане будут получать такие же зарплаты, как и контрактники, а также специальные льготы, меры поддержки и региональные выплаты. Сейчас готовятся поправки в ТК РФ для сохранения трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

ЦБ рекомендовал не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам, а также не выселять их из ипотечного жилья. Кроме того, до конца недели в Госдуму внесут законопроект о выплате государством платежей по ипотеке мобилизованных граждан.

— Где будут служить мобилизованные граждане?

Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1 000 км.

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Подробнее: https://gorodvo.ru/news/society/33523-kogo_mogut_prizvat_v_armiju_vo_vremja_chastichnojj_mobilizacii_i_chem_rezervist_otlichaetsja_ot_zapasnika/