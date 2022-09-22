Президент Владимир Путин поздравил Вологодскую область с 85-летием

Президент Владимир Путин поздравил вологжан с 85-летием со дня образования Вологодской области. Телеграмма опубликована в четверг, 22 сентября, на сайте Кремля. В ней, в частности, говорится: "Ваш самобытный северный край испокон веков славится уникальными народными промыслами, древними духовными святынями и шедеврами архитектуры, которые по праву являются бесценным национальным и мировым достоянием, и, конечно, трудолюбием и мастеровитостью жителей, их щедростью, широтой души и гостеприимством".

Путин обратил внимание на то, с каким глубоким уважением жители региона относятся к богатейшему историческому и культурному наследию Вологодчины, как достойно справляются с поставленными задачами. "Прежде всего, речь идет о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", - добавил глава государства.

Владимир Путин выразил уверенность, что энергия и инициативность жителей Вологодской области, их искренняя любовь к родному краю и впредь будут помогать им добиваться намеченных целей.