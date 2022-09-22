Деды Морозы и Снегурочки со всей страны едут на съезд в Великий Устюг

Дедушки Морозы и Снегурочки съедутся в Великий Устюг. Там пройдет фестиваль-слет зимних волшебников. «Зимородок» пройдет три дня – с 21 по 23 октября. Сказочность, вероятно, там зашкалит. Они смогут поучиться друг у друга и у главного Деда Мороза страны.

"Самые красивые и мощные дедушки Морозы со всей страны-матушки соберутся и померяются своей волшебной силой, поделятся сказками и волшебством", — приоткрыл тайну организатор Алексей Лапин.

В программе - экскурсии, образовательные «ДедМорозные премудрости», игровые программы, творческие номера, театрализованный конкурс визиток, развлекательная программа, тёплая беседа «по душам» с главным Дедом Морозом страны и торжественная церемония награждения победителей, сообщает портал Город Во.