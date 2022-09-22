Заведующую ФАП под Череповцом выгнали с работы, осудили и оштрафовали из-за 11 тысяч рублей

В Вологодской области осуждена заведующая ФАП. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области.

Доказательства, собранные следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Экс-заведующая одного из фельдшерско-акушерских пунктов Череповецкого района признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием и судом установлено, что в период с ноября по декабрь 2021 года заведующая ФАП оформила 4 гражданам справки о проведении курса вакцинации от COVID-19 без его фактического прохождения. Сделала это она не бескорыстно: получила денежное вознаграждение на общую сумму 11 тыс. рублей.

При этом недостоверные сведения о вакцинации указанных лиц были ею внесены в Федеральный реестр. Кроме того, женщиной в листки нетрудоспособности были внесены заведомо ложные сведения без фактического установления состояния здоровья граждан.

Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки и конфискацией денежных средств, добытых преступным путем.