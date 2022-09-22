Стало известно какие профессии востребованы на Вологодчине

В Вологодской области власти провели ежегодный опрос среди работодателей и выявили наиболее востребованные на рынке труда профессии.

Голод испытывает даже такая высокооплачиваемая сфера как строительство. Здесь средний уровень заработной платы составляет более 40 тысяч рублей. Предлагаемая заработная плата в этой области доходит до 100 тысяч рублей. При этом на вакансии строительной отрасли приходится 3,8 % от заявленной потребности (514 вакансий от 80 работодателей).Наибольшая потребность (87%) в строительной сфере тоже приходится на рабочие профессии – более 440 вакансий со средним уровнем заработной платы около 43 тысяч рублей.

В топ-10 по высшему образованию вошли востребованные направления подготовки, такие как: образование и педагогические науки; экономика и управление; информатика и вычислительная техника; юриспруденция; электро- и теплоэнергетика; клиническая медицина; сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство; машиностроение; электроника, радиотехника и системы связи; техника и технологии строительства.

Сегодня в топ-10 по среднему профессиональному образованию вошли следующие направления подготовки: техника и технологии наземного транспорта; сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство; машиностроение; химические технологии; техника и технологии строительства; экономика и управление; сестринское дело; электро- и теплоэнергетика; информатика и вычислительная техника; техносферная безопасность и природообустройство.

На сегодняшний день рынок труда области испытывает потребность в специалистах IT–сферы, особенно в тех, кто владеет дополнительными компетенциями, например, по бухгалтерскому и налоговому учету и другим направлениям. Уровень заработной платы по IT–профессиям: от минимального оклада в 17,5 тысяч рублей до 120 тысяч рублей.

По-прежнему остро стоит вопрос о нехватке специалистов в сфере здравоохранения, как с высшим образованием, так и средним профессиональным образованием. Они также вошли в топ-10. Есть потребность и в педагогах, нехватка кадров наблюдается практически по всем профилям подготовки. Работодатели заявляют потребность и на инженерные кадры. Здесь максимальный уровень средней заработной платы определен в 55 тысяч рублей, сообщает портал Вологда.рф.