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Происшествия22 сентября 2022 6:37

Три автомобиля сгорели дотла в Соколе

ЧП случилось на парковке
Иван Чухнин
Пожарные уже ничего не могли спасти.

Пожарные уже ничего не могли спасти.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Три автомашины сгорели ночью в Соколе. ЧП произошло в микрорайоне Солдек.

Как сообщили в областном управлении МЧС, 22 сентября в 2:26 поступило сообщение о пожаре около дома №на улице Домостроителей. 14. Горело три автомобиля: два Рено Дастера и микроавтобус Фольксваген Транспортер. На фото видно, что все автомобили уничтожены огнем.

По мнению специалистов, у одного из авто замкнуло электропроводку, огонь перекинулся на другие.