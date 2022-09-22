Три автомобиля сгорели дотла в Соколе

Пожарные уже ничего не могли спасти. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Три автомашины сгорели ночью в Соколе. ЧП произошло в микрорайоне Солдек.

Как сообщили в областном управлении МЧС, 22 сентября в 2:26 поступило сообщение о пожаре около дома №на улице Домостроителей. 14. Горело три автомобиля: два Рено Дастера и микроавтобус Фольксваген Транспортер. На фото видно, что все автомобили уничтожены огнем.

По мнению специалистов, у одного из авто замкнуло электропроводку, огонь перекинулся на другие.