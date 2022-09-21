Автором арт-объекта в Череповце стала 12-летняя школьница из Тотьмы

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Новый арт-объект появится в индустриальном Череповце. Любопытно, что ее автором стала школьница из маленького городка. Рыбы-флюгеры будут установлены на набережной рядом с Красным переулком, недалеко от того места, где Ягорба впадает в Шексну. Как сообщает Агентство городского развития, реализацией проекта занимается компания «Северный технопарк». Для них полигональные скульптуры – это новое направление. Проект доработало Управление архитектуры города Череповца, сейчас «Северный технопарк» воплощает его в жизнь. По задумке, рыбы будут крутиться и переливаться на солнечном свете.

Автором проекта является 12-летняя Катя Момотова, ученица Тотемского центра дополнительного образования. Она является победителем конкурса полигональных скульптур. Его организаторами были компания Техноперспектива, Агентство Городского Развития, ротари Клуб «Череповец – Шексна», ДХШ № 1 и детский технопарк «Кванториум».

В рамках конкурса более двух месяцев дети занимались разработками макетов, 3D изображений и эскизов скульптур, посвященных Череповцу. По итогам победителем стали «Рыбы- флюгеры».

Полигональные фигуры - это стилизованные скульптуры из плотного материала, собранные из многоугольников разной формы. Они напоминают граненые драгоценные камни. Чем больше граней, тем более реалистичной выглядит скульптура.