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Общество21 сентября 2022 18:49

150 кленов по 16 тысяч рублей высадят на аллее бизнеса в Череповце

Она появится на улице Раахе
Иван Чухнин

В Череповце на Раахе появится аллея бизнеса. Для посадки специалисты выбрали остролистный клен. 150 деревьев появятся на улице Раахе от Октябрьского проспекта до дома № 66Б. Это большемеры - деревья высотой 3—3,5 метра. Конечно, это дорого, стоимость каждого — 16 тысяч рублей. Но предприниматели считают, что это того стоит.

«Деревья будем высаживать 14 октября. Приглашаем принять в мероприятии предпринимателей. Также призываю бизнес к 245-летию города празднично украсить витрины магазинов, разместить баннеры и сувенирную продукцию», — рассказала директор Агентства городского развития Оксана Андреева.