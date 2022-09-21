150 кленов по 16 тысяч рублей высадят на аллее бизнеса в Череповце

В Череповце на Раахе появится аллея бизнеса. Для посадки специалисты выбрали остролистный клен. 150 деревьев появятся на улице Раахе от Октябрьского проспекта до дома № 66Б. Это большемеры - деревья высотой 3—3,5 метра. Конечно, это дорого, стоимость каждого — 16 тысяч рублей. Но предприниматели считают, что это того стоит.

«Деревья будем высаживать 14 октября. Приглашаем принять в мероприятии предпринимателей. Также призываю бизнес к 245-летию города празднично украсить витрины магазинов, разместить баннеры и сувенирную продукцию», — рассказала директор Агентства городского развития Оксана Андреева.