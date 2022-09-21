Пожар в трехкомнатной квартире в Череповце обошелся без жертв

Фото: МЧС.

В Череповце горела квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. ЧП произошло в 8:00 в доме по адресу улица Юбилейная, дом 17. Загорелась трёхкомнатная квартира, жильцы срочно эвакуировались. Убранство и мебель в одной из комнат уничтожено. Квартира закопчена. Причина трагедии - неосторожное обращение с огнём.

Как стало известно, пожар произошел в 4-м подъезде на 9-м этаже 9-этажного, кирпичного, многоквартирного жилого дома. Общая S пожара – 12 кв. м. Выгорело 12 кв. м. Повреждены диван и шкаф. Среди эвакуированных 10 человек 2 детей. На место выезжало 6 единиц техники и 18 человек личного состава.