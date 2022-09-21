В Череповце ограничат движение и изменят маршруты автобусов

В Череповце ведутся дорожные работы, так что вводится ограничение движения: временно перекроют Советский проспект и Серов переулок. Маршруты общественного транспорта изменятся. Об этом сообщает мэрия Череповца на официальном сайте города.

С 9:00 22 сентября до 4:00 23 сентября будет закрыт для асфальтирования участок Советского от Курсантского бульвара до Серова переулка. На этот же период будет закрыт Серов переулок и прилегающий участок Кирилловского шоссе до Каменного переулка. Причина — прокладка резервных труб под дорогой.

На время работ изменят маршруты движения городские и районные автобусы.

Автобус № 4 с вокзала поедет по мосту у мясокомбината, по улицам Молодежной, Остинской, Проезжей, обратно — по той же схеме.

Автобусы № 3, 7, 214 будут объезжать место перекрытия по мосту у мясокомбината и улице Молодежной.

Автобусы № 5 и 19 будут выезжать к кладбищу № 1 через путепровод у мясокомбината.

Автобус № 37 поедет в Северный район по маршруту Комсомольская — Школьная (путепровод) — Молодежная — Пионерская — Ветеранов, в обратном направлении пойдет по Окинина — Пионерской — Проезжей — Каменному переулку — Кирилловскому шоссе — Школьной — Комсомольской.

Автобус № 39 поедет в Северный район по Сталеваров — Комсомольской — через вокзал — Школьной — Молодежной — Пионерской — Окинина. В обратную сторону по Окинина — Пионерской — Проезжей — Каменному переулку — Кирилловскому шоссе — путепроводу на Школьной — вокзал — Максима Горького.

Автобусы в сторону Малечкино и Тоншалово поедут с автовокзала на Кирилловское шоссе через путепровод.