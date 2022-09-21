Поезда Вологда-Вожега будут курсировать до 30 октября

В Вологодской области продлили работу пригородных поездов по маршруту из Вологды в Вожегу и обратно с 30 сентября еще на один месяц. Последняя поездка состоится 30 октября. Информацию сообщил замгубернатора Антон Стрижов.

Правительство Вологодчины выделит для этого дополнительные средства на субсидирование работы перевозчика, потому что пригородный поезд пользуется большим спросом у жителей Вологды, Сокольского, Харовского и Вожегодского районов. С апреля по сентябрь поездом воспользовались 26 300 пассажиров, по 400 пассажиров в день.

Поезд № 6470 Вологда 1-Вожега будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям, со ст. Вологда 1 в 8:20 на ст. Вожега в 11:07. Поезд № 6469 Вожега-Вологда 1 по пятницам, субботам и воскресеньям, со ст. Вожега в 14:38 на ст. Вологда 1 в 17:25.