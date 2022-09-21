Под Череповцом задержали пьяного водителя с фальшивыми правами

В Череповецком районе в Ирдоматке 20 сентября в 11 утра правоохранители остановили автомобиль «Рено-Логан». За рулем находился 52-летний местный житель. По внешним признакам у него заподозрили опьянение, но от медосвидетельствования мужчина отказался. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД по Череповецкому району.

Череповчанин предъявил сотрудникам ГИБДД права, которые на проверку оказались фальшивыми. Серия и номер соответствует документу водителя из другого региона. Выяснилось, что автолюбитель был лишен права управления еще в 2021 году. На него возбуждено уголовное дело за подделку документов.