В Череповце запустят автобус для школьников из Зашекснинского района

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о запуске специального дополнительного школьного маршрута №9Э. Этот автобус свяжет Зашекснинский и Заягорбский районы города. Маршрут пролегает по Архангельскому мосту. Всего два рейса в день

Теперь школьникам из Зашекснинского раона будет проще доехать до школ в Заречье.

Маршрут № 9Э начинается от Южной ТЭЦ и через весь ЗШК с выездом на Шекснинский проспект. После пересечения Архангельского моста автобусы доедут до ул. Краснодонцев, а потом - до перекрестка с Олимпийской. Первый рейс начинается в 7:33, второй - в 7:38. Обратные рейсы в 14:05 и 14:15.