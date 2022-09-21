Губернатор Вологодчины поможет частичной мобилизации населения

Фото со страницы губернатора ВК

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отреагировал на заявление Владимира Путина о частичной мобилизации населения. Вологжане окажут содействие работе военных комиссариатов.

Глава региона отметил, что лозунг "Своих не бросаем" стал особенно актуален:

"Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях Владимир Путин также поддержал предложение Генштаба о частичной мобилизации и поручил принять дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. В Вологодской области мы окажем все необходимое организационное содействие в работе военных комиссариатов и промышленных предприятий для безусловного выполнения поручений Президента".

Ответственность за организацию частичной мобилизации возложена на глав регионов. Планируется призвать до 300 тысяч граждан, находящихся в запасе.