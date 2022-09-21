В Усть-Кубинском районе ночью вспыхнул дом с паломниками

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В ночь на 21 сентября, в полночь вспыхнул дом на улице Набережной в селе Местечко Александрово Усть-Кубинского района. Тревожный сигнал пришел пожарным в 00:22. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

На место прибыли 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Семеро паломников эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Отстоять постройку не смогли - одноэтажный деревянный брусовый дом выгорел полностью. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Версии произошедшего у пожарных две: аварийный режим электропроводки и неисправность дымохода отопительного котла.