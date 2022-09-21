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Общество21 сентября 2022 6:51

Ледовый дворец в Соколе получил неожиданное название

Об этом сообщил глава района
Иван Чухнин
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Ледовый дворец в Соколе все-таки будет называться не так, как проголосовало большинство горожан. Это название выставлялось на голосование, но с небольшим перевесом сокольчанам больше понравилось название "Кристалл". И вот - Ледовый дворец будет называться "Сокол- Арена". Об этом сообщил глава Сокольского района Юрий Васин.

Он пояснил, что решение принималось на расширенном заседании общественного совета по спорту Сокольского района. Представители спорта проголосовали, по словам главы района, единогласно. Комментарии под сообщением уже появились, в том числе "Даже неудобно как-то".