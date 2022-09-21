В Вологодской области свадьбу сыграли 81-летние ветераны

Фото: media35.ru

16 сентября в Кадуе зарегистрировали необычный брак. Виталий Викторович и Валентина Семеновна стали супругами в 81 год. Свадьба по русским традициям игралась в три дня - после регистрации их поздравляли в Доме ветеранов. Со своим новым избранником она познакомилась 42 года назад через общих друзей. На тот момент у обоих были свои семьи. 18 лет назад мужа Валентины Семеновны не стало, Виталий Павлович потерял жену 1,5 года назад.

«Снова встретились, начали общаться, и он сделал мне предложение», — рассказала Валентина журналисту сайта «35 медиа».

Свататься Виталий Викторович пришел, как положено, с букетом цветов. А потом подарил невесте обручальное кольцо.

Невеста, 81-летняя Валентина Семеновна, живет в Доме ветеранов, она является серебряным волонтером Центра активного долголетия «Забота», ведущей интерактивного клуба «Зеленая планета».

Фамилию жена менять не стала. "Слишком много пришлось бы потратить времени на замену документов", — пояснила Валентина Семеновна.