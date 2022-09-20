200 добровольцев из Вологодской области уехали на Украину

Вологжане помогают Вооруженным Силам, участвующим в спецоперации на Донбассе. В том числе туда едут добровольцами.

Об этом рассказал глава региона Олег Кувшинников во время Прямой линии. По его данным, на сегодняшний день на «горячую линию» облвоенкомата позвонили более 750 вологжан, которые готовы принять участие в специальной военной операции. Часть их, кто годен для службы по контракту, уже направлены в войска - это около 200 человек. Губернатор сообщил, что набор продолжается.

Многие вологжане звонили на Прямую линию и спрашивали, куда сдать теплые вещи и продукты первой необходимости. По его словам, нужно звонить по телефону «горячей линии» 122, оттуда переадресуют в Центр сбора гуманитарной помощи по месту жительства.