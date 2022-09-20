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Общество20 сентября 2022 11:26

В Вологде возобновились ярмарки "Дары осени"

Торговые ряди размещены на площади Революции
Иван Чухнин

В Вологде возобновились универсальные ярмарки «Дары осени». На площади Революции в минувшие выходные ярмарку посетили более семи тысяч человек. Как сообщает пресс-служба городской администрации, следующая ярмарка «Дары осени» пройдет 1 октября.

На ярмарке участвовали более 80 предпринимателей. Кроме продуктов здесь можно купить сувениры из дерева, льна и глины, валяную обувь, игрушки для детей, развивающие пособия, вязаную одежду и предметы интерьера. Для женщин был представлен широкий выбор бижутерии, парфюмерии, украшений для волос. Дачники смогли купить корзины, садовый инструмент, семена, саженцы плодово-ягодных культур и многое другое.

Помимо вологодских производителей свою продукцию представили гости из Воронежской, Костромской, Московской и Ярославской областей.