В Тоншалово люди остались без тепла из-за аварии

Под Череповцом остались без тепла жилые дома. В зоне ограничения также детский сад, школа и дом творчества. Как сообщили в администрации сельского поселения, утечка произошла на сетях. Аварию обнаружили в 5 утра. В результате пришлось остановить работу котельной.

Сети принадлежат «Газпром теплоэнерго Вологда». На место прибыла бригада, она работает над ликвидацией последствий.

Когда тепло вновь появится в домах, пока неизвестно. От подобных ЧП в будущем никто не застрахован: до 80 процентов сетей на территории района являются ветхими и подлежат замене. Так, авария на сетях водоснабжения произошла в поселке в августе.