На Вологодчине власти позаботятся о многодетных семьях

На Вологодчине продлили ежемесячные выплаты для многодетных семей. Вологжанам с тремя и более детьми до 2025 года продлены ежемесячные выплаты. Напомним, что право на ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка имеет один из родителей (усыновителей) при рождении (усыновлении) третьего и каждого последующего ребенка, имеющего российское гражданство и родившегося с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологодской области.

Проектом закона области предлагается также продлить действие срока предоставления выплат на детей, рожденных до 31 декабря 2025 года. Ранее срок заканчивался 2024-м годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.