В школы Череповца пришли 54 молодых учителя

В школы и сады Череповца пришли 54 молодых педагога - 38 выпускников вузов и колледжей поступили на работу в школы, 13 — в детские сады, трое — в учреждения допобразования.

Главным образом это выпускники Череповецкого, Вологодского госуниверситетов, вузов Москвы и Ярославля, а также педколледжей Белозерска и Сокола. О ситуации с кадрами в системе образования Череповца рассказал официальный сайт города.

В школах Череповца преподают 1967 учителей, в детских садах работают 1919 воспитателей. Всего в сфере образования города трудятся около семи тысяч человек.

54 молодых специалиста - это больше, чем в прошлом году. "Также у нас активно работают студенты - начать работать они могут уже с третьего курса. В прошлом году было 26 студентов, в этом году — 38. За студентами закреплены наставники", — сообщила начальник управления образования мэрии Череповца Мария Барабанова. Однако она отмечает, что в садах и школах все еще есть нехватка кадров. Количество классов в последние годы растет, а учителя уходят на пенсию.

О кадрах в Череповце задумались и в этом году в пяти школах города набрали десять педагогических классов. Череповецкий госуниверситет открыл педколледж, где будут готовить 50 учителей и воспитателей. Также на педагогические направления вуза в этом году зачислили свыше 400 первокурсников.