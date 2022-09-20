В Череповце из-за непогоды деревья оборвали электричество

В Череповце местные жители озаботились устранением последствий сильного ветра. Руководитель Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков сообщил подробности произошедших событий официальному порталу города.

Как выяснилось, 20 сентября поступило две жалобы. У здания на Сталеваров, 44 дерево упало на автомобиль „Киа“. Второй инцидент произошел на Ветеранов, 8. Упавшее дерево зацепило столбы с линией электропередач, было отключено уличное освещение. На данный момент все уже восстановлено, никто не пострадал.

В Вологодской области до конца дня ожидаются дожди, грозы и ветер до 20 м/с.