В Вологде с 28 сентября изменится движение в центре

В центре Вологды с 28 сентября запустят автомобильное движение по новой схеме. Изменится проезд съезда с Октябрьского моста, а на улице Мира, где появился пешеходный переход, заработает светофор.

Теперь транспортный поток вокруг аллеи на проспекте Победы пойдет в противоположную сторону. На съезде с Октябрьского моста, водители будут уходить направо, на проспекте Победы сворачивать налево на участок с односторонним движением и смогут выехать на улицу Мира. Левый поворот с Октябрьского моста разрешат только для общественного транспорта.

Первое время водителям будут помогать наряды ДПС. Все перекрестки, переходы и пересечения оборудуют светофорами. Новая схема призвана решить проблему пробок в центре.