В Череповце улучшили карту кладбищ

В Череповце завоевала популярность муниципальная система учета захоронений «Мемориал35». Программа показывает могилы на карте - данные можно сохранить в личном кабинете, добавить фотографию захоронения. Внесено более 40 тысяч могил. Есть возможность получить информацию о захоронениях известных людей и воинских мемориалах.

Система работает уже больше года, ее разработали в Центре муниципальных информационных ресурсов и технологий. Фотографии загрузили уже несколько сотен пользователей.

"Система получила признание даже за пределами Череповца, ей активно пользуются. Часто это единственный способ найти место захоронения близкого человека", — пояснил начальник отдела разработки программного обеспечения ЦМИРиТ Олег Большаков.

Электронный сервис «Мемориал35» участвует во всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» в номинации «Народное признание». Проголосовать за череповчан можно до 29 сентября.