В Череповце мужчина нашел помойке куртку с банковскими картами и начал кутить

В Череповце осудили местного жителя. Он нашел на помойке куртку, но везение обернулось уголовной статьей. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В мае мужчина увидел в мусорном баке на улице Городецкой куртку. Он примерил обновку, а в кармане нашел две банковские карты. На следующий день череповчанин отправился за покупками. За чужой счет он приобрел сигареты, алкоголь и еду на 2444 рубля 36 копеек.

Владелец карт обратился в полицию. В результате, суд расценил действия череповчанина не как счастливое стечение обстоятельств, а как кражу. Ему назначили 1 год лишения свободы условно.