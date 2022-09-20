В Харовском районе задержали бизнесмена, перекрывшего дорогу местным жителям

В поселке Семигородняя Харовского района разразился скандал. Недовольный предприниматель 15 сентября заблокировал дорогу к малым поселкам района бревнами и бетонными плитами - местным жителям приходилось ходить за продуктами через лес и брод. Скорая и пожарная проехать не могли. После освещения проблемы в прессе, делом заинтересовалась прокуратура.

Вологодский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу предпринимателя. Он своим автомобилем повредил транспортное средство одного из местных жителей. Действия подозреваемого квалифицированы органами предварительного следствия по статье „Хулиганство“.

"Подозреваемый привлекался к административной ответственности, характеризуется по месту жительства как вспыльчивый и скандальный человек, в отношении которого поступали жалобы и заявления граждан. Указанные обстоятельства в своей совокупности дают основания полагать, что подозреваемый может оказать давление на потерпевшего и свидетелей, скрыться от органов предварительного следствия и суда", — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчину заключат под стражу на период предварительного следствия по 14 ноября 2022 года. Дорогу разблокировали.