В Череповце к 22 сентября все дома будут обогреты

В Череповце подписано постановление о начале отопительного сезона. Об этом сообщил мэр Вадим Германов. С 22 сентября отопление появится во домах - возможности включать или не включать тепло больше не будет.

За время действия режима периодического протапливания, из 1721 жилого дома тепло подключили более 1500.

Мэр рассказал, почему у череповчан нет отопления в отдельных комнатах. Эту проблему называют «завоздушивание системы». Для решения необходимо обратиться в управляющую компанию - специалисты выпустят воздух из батарей на верхнем этаже.