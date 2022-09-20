Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 7:55

В Череповце к 22 сентября все дома будут обогреты

Отопление появится во всех квартирах города металлургов
Евдокия САХАРОВА

В Череповце подписано постановление о начале отопительного сезона. Об этом сообщил мэр Вадим Германов. С 22 сентября отопление появится во домах - возможности включать или не включать тепло больше не будет.

За время действия режима периодического протапливания, из 1721 жилого дома тепло подключили более 1500.

Мэр рассказал, почему у череповчан нет отопления в отдельных комнатах. Эту проблему называют «завоздушивание системы». Для решения необходимо обратиться в управляющую компанию - специалисты выпустят воздух из батарей на верхнем этаже.